Опубликовал прогноз погоды на 29 февраля в Рязанской области

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -3, +2 градусов.

Опубликовал прогноз погоды на 29 февраля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 29 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9, -4 градусов, днем поднимется до -3, +2 градусов.