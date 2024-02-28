На улице Промышленной в Рязани поймали 20-летнего водителя без «прав»

Молодого человека отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол.

На улице Промышленной в Рязани поймали 20-летнего водителя без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечается, что сотрудники ППСП заметили автомобиль ВАЗ-2110, у которого все стекла затемнены тонировкой. Полицейские остановили автомобиль и выяснили, что у 20-летнего рязанца, который был за рулем, нет водительских прав. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

Молодого человека отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности за нарушение, связанное с тонировкой стекол машины.