На трассе в Мордовии у рязанской фуры отказали тормоза

На трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» у рязанской фуры отказали тормоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия Мордовии».

«Ехавший из Рязанской области водитель явно родился в рубашке, так как ему удалось остановить большегруз на обочине», — отмечается в посте.

При осмотре обнаружили, что из строя вышла одна из деталей, которой с собой у автомобилиста не было.

На помощь ему пришел патруль «Мордовавтодора». Мастер довез его до магазина за необходимой запчастью, а затем доставил назад.