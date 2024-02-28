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На Камчатке двоих мужчин осудят за жестокое убийство котят

На Камчатке двоих мужчин осудят за жестокое убийство котят. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное МВД.

Им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В ходе следствия выяснилось, что 50-летний мужчина попросил своего знакомого за пять тысяч рублей избавиться от трех котят.

Второй участник преступления согласился и в квартире забил молотком животных.

В полицию обратились местные жители, которые видели, как злоумышленник выбросил трупы.