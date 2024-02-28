На четыре дня в Рыбном закроют железнодорожный переезд

Он не будет работать 5, 6, 7 и 8 марта с 03:00 до 17:00.

Железнодорожный переезд 185 км станции Рыбное будет закрыт для движения транспорта 5, 6, 7 и 8 марта с 03:00 до 17:00, в связи с проведением плановых работ капитального характера. Об этом пишет «Рыбное.Онлайн».

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, ранее стало известно об изменении в расписании пригородных поездов в Рязанской области.