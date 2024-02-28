На 31-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев

Фактически они проживали в другом месте.

На 31-летнюю рязанку завели уголовное дело за незаконную прописку иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что местная жительница причастна к организации фиктивной постановки на учет в своей квартире на Касимовском шоссе трех граждан стран Средней Азии в возрасте от 33 до 46 лет. Фактически они проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.