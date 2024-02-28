Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 695 человек

ПВО РФ за сутки сбило 99 беспилотников и 3 снаряда HIMARS.

ВСУ за сутки потеряли 695 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВС РФ улучшили положение на купянском и донецком направлениях. На авдеевском и херсонском направлениях заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки российскими войсками был уничтожен радиолокатор украинского ЗРК С-300 и склад боеприпасов на южнодонецком направлении.

ПВО РФ за сутки сбило 99 беспилотников и 3 снаряда HIMARS.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.