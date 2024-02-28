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Корпорация развития планирует внедрить систему автоматизации в обслуживание индустриального парка «Рязанский»

Цифровые сервисы для упрощения работы бизнеса в Рязанской области обсудили участники панельной сессии «Инвестиционный потенциал „Умного региона“», которая состоялась 28 февраля в рамках тематического федерального форума. Организаторами выступили АНО «Цифровая экономика» и региональное Правительство при поддержке Минстроя и ЖКХ, Минцифры РФ, а также Корпорации развития Рязанской области.

В общей сложности в «Цифровой прокачке „Умный город“» участвовали более 350 представителей компаний и ведомств из 30 регионов.

По оценке участников панельной сессии, инструменты «умной» инфраструктуры способствуют повышению привлекательности региона для инвесторов, создавая более простые и комфортные условия для работы крупного бизнеса. Примеры таких современных технологичных территорий в регионе уже есть: принципы «умного города» использовались при строительстве индустриального парка «Рязанский». Эту инвестплощадку создала и обслуживает областная «Корпорация развития».

«Мы позиционируем парк „Рязанский“ как „умный“ город в городе, — отметила замгендиректора корпорации Надежда Штевнина. — Сегодня на территории парка построена высокотехнологичная электроподстанция „Развитие“, уникальные очистные сооружения, позволяющие свести на нет фактор промышленного загрязнения. Следующим шагом станет автоматизация и диспетчеризация парка».

Один из приглашенных спикеров сессии — компания «МЕДИТЕЛЛ» — уже достраивает в парке импортозамещающий завод медицинских изделий. «Выбирая площадку для строительства нового предприятия, мы остановились на индустриальном парке „Рязанский“ по двум причинам, — рассказала гендиректор Елена Мачковская. — Во-первых, мы хотели остаться в этом регионе, так как именно в Рязани много лет назад началась история нашего завода. Во-вторых, нас привлекло, как Корпорация работает с инвесторами в режиме „одного окна“ и сейчас помогает нам в решении теперь уже строительных задач».

Форум «Цифровая прокачка „Умный город“», посвященный цифровой трансформации городских хозяйств в центральной России, состоялся как одно из мероприятий федерального проекта «Умный город», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». Часть решений, которые смогли выработать участники форума, планируется применить при проектировании новых инвестиционных площадок, с учетом опыта парка «Рязанский».