Китай призвал ослабить напряженность в конфликте на Украине

Китай призывает все стороны конфликта на Украине приложить усилия для снижения напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на на просьбу прокомментировать слова французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчетливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности», — сказала Мао Нин.

Ранее сообщалось о том, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность об отправке военных в ВСУ. Позже генсек альянса прокомментировал, что организация не планирует отправлять войска в помощь Украине.