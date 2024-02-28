Карлсон: США мешают переговорам между Россией и Украиной

США несут ответственность за рост числа жертв конфликта на Украине, поскольку мешают мирным переговорам между Киевом и Москвой, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману. Об этом пишет РЕН.ТВ.
«Правительство США не разрешает переговоры… и мы (американцы) являемся препятствием на пути к миру», — подчеркнул он.
По его словам, Вашингтон несет ответственность «за всех этих невинных людей». Карлсон назвал ошибкой мнение о том, что происходящее является конфликтом между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку США в событиях на Украине играют большую роль.
«Мы буквально выплачиваем пенсии украинским чиновникам. Не существует украинского правительства, независимого от правительства США», — заключил журналист.