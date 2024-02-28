Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на ресурсах иноагентов

«За» проголосовало большинство депутатов.

Госдума России в третьем чтении приняла закон, который касается запрета рекламы на ресурсах иноагентов. Это произошло на пленарном заседании. Об этом пишет URA.RU.

«За» проголосовало большинство депутатов.

Отмечается, что решение коснется любых платформ — сайтов, блогов и соцсетей. Также в СМИ и интернете запретят рекламировать ресурсы самих иностранных агентов.

В 2023 году более 200 российских физических и юрлиц разместили рекламу на ресурсах иноагентов.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Нарушителям закона будет грозит наказание до двух лет лишения свободы.