Forbes: ВСУ в скором времени могут лишиться ракет к западным системам ПВО

Речь идет о системах NASAMS и Patriot.

ВСУ в скором времени могут лишиться ракет к западным системам ПВО NASAMS и Patriot. Об этом сообщило издание Forbes.

«Украина рано или поздно — скорее, рано — лишится своих лучших ракет ПВО», — указано в публикации.

По информации журнала, украинские войска могли переместить все свои ЗРК NASAMS и Patriot ближе к линии фронта для противодействия российской авиации. При этом системы используют ракеты, произведенные в США. Однако новых поставок снарядов к ним не было с декабря 2023 года.

Издание также напомнило, что Вооруженные силы России уничтожили батарею NASAMS из Норвегии, о чем сообщило Минобороны в минувший понедельник. Кроме того, на прошлой неделе российские военные поразили в зоне СВО комплекс ПВО Patriot.