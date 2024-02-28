Двухмесячного ребенка санавиацией из Сасова доставили в ОДКБ с пневмонией
Вертолет приземлился в городском парке, чтобы забрать младенца.
Во вторник, 27 февраля, двухмесячного ребенка санавиацией из Сасова доставили в ОДКБ с пневмонией. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Вертолет приземлился в городском парке, чтобы забрать младенца.
«Мы организовали медицинскую эвакуацию двухмесячного ребенка с пневмонией. Вертолет доставил пациента в областную детскую клиническую больницу», — сообщил главврач Сасовского ММЦ Вагид Махмудов.