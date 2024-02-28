Bild: западные военные приехали на Украину для помощи ВСУ

Небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на территории Украины и оказывают поддержку ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

По информации журналистов, западные военные, как минимум, программируют высокотехнологичное оружие — системы ПВО и крылатые ракеты.

В то же время, по данным СМИ, сценарий, при котором западные военнослужащие действительно могут принять участие в военных операциях, «крайне маловероятен».

Дипломат из неназванного центральноевропейского государства на вопрос издания, не допускали ли такой вариант Польша или страны Балтии, ответил: «Ни одна из названных вами стран не отправит войска на Украину, пока там бушует война».

После этого брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что ВСУ нужны боеприпасы, а не солдаты НАТО.

Ранее сообщалось о том, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность об отправке военных в ВСУ. Позже генсек альянса прокомментировал, что организация не планирует отправлять войска в помощь Украине. Также о невозможности отправки военных в Украину высказались Чехия, Венгрия и Канада.