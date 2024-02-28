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Бастрыкин назвал поставки оружия Украине нарушением международных норм

Поставки западными странами вооружения Украине являются нарушением норм международного права, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Страны Запада стали в геометрической прогрессии наращивать интенсивность поставок различного оружия, особенно после начала специальной военной операции. Это делается в нарушение норм международного права», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что десять лет назад ВСУ не имели такого количества вооружения из стран НАТО. Однако сейчас ситуация изменилась. Российские эксперты рассказывают, что для обстрелов Украина часто использует американские реактивные системы залпового огня HIMARS, Vampire, артиллерийские системы М777, в том числе кассетные боеприпасы.