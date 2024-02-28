50-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год.

51-летнего рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что местный житель, лишенный родительских прав, ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжил не исполнять обязанность по содержанию своего ребенка.

Приговором Ухоловского районного суда 50-летний мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из ежемесячного заработка пяти процентов в доход государства.