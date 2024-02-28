27-летнюю рязанку задержали за кражу шубы из московского ресторана
Возбуждено уголовное дело.
27-летнюю рязанку задержали за кражу шубы из московского ресторана. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что девушка пришла в караоке на улице Земляной Вал и, оставив свою шерстяную шубу в гардеробе, прошла в заведение.
После проведенного отдыха она вместо своей одежды взяла чужую норковую шубу стоимостью 180 тысяч рублей.
Злоумышленница скрылась в городе Рязань, где и была задержана.
Возбуждено уголовное дело.