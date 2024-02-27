Жителя Рязанской области осудили за наркопреступления

Его приговорили к 400 часам общественных работ.

31-летнего жителя Ряжского района осудили за наркопреступления. Об этом сообщила прокуратура Рязанской области.

Установлено, что в августе 2022 года на территории животноводческой фермы мужчина нашел дико произрастающие растения конопли. Он сорвал стебли с листьями. После ряжец употрелял их путем курения, а также собирал семена и хранил для дальнейшего посева.

В мае 2023 года подсудимый высадил семена на участке и ухаживал за ними.

В июне 2023 года он через интернет при помощи закладки купил 0,72 грамма наркотика. Вещества он хранил при себе, пока его преступную деятельность не пресекли полицейские.

Мужчину признали виновным, его приговорили к 400 часам обязательных работ.