Зеленский: ВСУ не смогут обороняться без помощи США

Также он добавил, что положение Украины на поле боя зависит от американской помощи.

ВСУ не смогут обороняться без помощи США. Об этом в интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы… не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно», — рассказал журналистам Зеленский.

Также он добавил, что положение Украины на поле боя зависит от американской помощи.