ВСУ покинули часть позиций у села Орловка из-за массированных ударов сил России

Это вторая линия обороны после Авдеевки.

Украинские войска покинули часть позиций на второй линии обороны у села Орловка под Авдеевкой из-за массированных атак российских сил. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ в том числе отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам нашей армии. В результате часть позиций у населенного пункта были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали. Это вторая линия обороны после Авдеевки», — сказал он.