Во Владивостоке женщина подожгла дом со спящим знакомым внутри

Во Владивостоке женщина подожгла дом со спящим знакомым внутри. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СК по региону.

Между задержанной и ее приятелем произошел конфликт. В результате ссоры обвиняемая решила убить обидчика.

Фигурантка дела приобрела спитросодержащую жидкость и облила ею перила веранды дома по улице Полины Осипенко, а затем подожгла их. Прежде чем скрыться, задержанная дождалась пока пламя разгорится.

Возбуждено уголовное дело.