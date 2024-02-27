Венгрия выступила против отправки военных и оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал, что Венгрия выступила против отправки солдатов и оружия на Украину и считает, что конфликт надо не усугублять, а заканчивать. Об этом пишет «Прайм».

"Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать", — сказал министр.

Ранее сообщалось, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность направить военных в ВСУ. Чехия, в свою очередь, заявила, что не планирует отправлять своих бойцов на Украину. Позже стало известно, что НАТО также не планирует отправлять войска в помощь ВСУ.