В зоне спецоперации погиб рязанец Владимир Абрамов

О гибели офицера стало известно в понедельник, 26 февраля.

В зоне спецоперации погиб рязанец Владимир Абрамов. Об этом сообщил Telegram-канал «Черные береты Каспия».

Абрамов — выпускник Рязанского училища ВДВ 2019 года. Его направили в морскую пехоту КФл. С марта 2022 года он находился в зоне спецоперации. Рязанец дослужился до замполита роты разведки.

«Молодой офицер блестяще владел всеми видами оружия, интересовался техническими новинками, особенно дронами, понимая их важность. Стать своим и при этом лидером в таком элитном подразделении как рота разведки очень непросто, но „Барон“ (позывной Абрамова — прим.) делом заслужил авторитет», — написано в некрологе.

В Рязани у него остались жена и дочь.