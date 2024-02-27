В Воронежской области три человека погибли в ДТП с фурой

В Воронежской области в ДТП с фурой погибли три человека. Об этом сообщил портал « Мое! Online » со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 27 февраля, примерно в 1:20, на трассе Р-298 в Аннинском районе.

По предварительной версии, 56-летний житель Челябинской области ехал на «ВАЗ-2108» в направлении Воронежа со стороны Борисоглебска. Он выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 49-летний местный житель.

В результате погибли три человека: водитель «ВАЗа», его пассажиры — 62-летний и 27-летний мужчины. Они умерли до приезда «скорой».

Полиция начала проверку после аварии.