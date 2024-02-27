В Шацке при пожаре спасли женщину

Возгорание случилось недалеко от пункта выдачи Ozon.

В Шацке произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Кадры опубликованы во вторник, 27 февраля. Возгорание случилось недалеко от пункта выдачи Ozon, около местного вокзала.

Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС. Загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило в 23:56 в понедельник, 26 февраля. Огонь локализовали в 1:18, полностью ликвидировали в 5:50. Погибших нет. Отмечается, что при пожаре спасли женщину.

На тушение огня выезжали четыре единицы техники, 18 человек личного состава. Площадь возгорания — 50 квадратных метров.