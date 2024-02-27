В Санкт-Петербурге нашли трупы двух супругов

В Санкт-Петербурге обнаружили трупы двоих супругов. Об этом сообщил портал 78.ru .

Инцидент произошел на улице Малой Балканской.

По данным источника, во дворе дома нашли труп 63-летнего безработного мужчины. Он выпал из окна.

Поднявшись к квартире погибшего, полицейские нашли в коридоре тело его 65-летней супруги. На трупе было множество ножевых ранений. В доме сильно пахло гарью.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сын убитой отметил, что супруги состояли в браке более десяти лет. Они жили без скандалов, спиртные напитки не употребляли. Около двух месяцев назад его отчим уволился с работы, чтобы пройти обследование на предмет онкологических заболеваний.