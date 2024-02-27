В Ряжске во время пожара в гараже сгорел автомобиль, еще два получили повреждения
Инцидент произошел днем 26 февраля на улице Урицкого в Ряжск.
В Ряжске во время пожара в гараже сгорел автомобиль, еще два получили повреждения. Об этом сообщает ИД «
Инцидент произошел днем 26 февраля на улице Урицкого в Ряжске. Горело каркасное строение, обитое железом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Пламя повредило помещение внутри по всей площади. Сгорел автомобиль Daewoo Matiz, еще два автомобиля получили повреждения.