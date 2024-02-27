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В Рязанской области осудили иностранца за кражу банковской карты в электричке
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.

В Рязанской области осудили иностранца за кражу банковской карты в электричке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в июле 2023 года 32-летний подсудимый, находясь в вагоне поезда на станции «Ряжск-1» похитил банковскую карту потерпевшего. Он снял денежные средства в сумме более 19 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.