В Рязани замену троллейбусной сети завершат к 15 марта

На данный момент работы завершены на 90%.

В Рязани работы по замене троллейбусной сети завершат к 15 марта. Об этом во вторник, 27 февраля, на комитете по бюджету в гордуме сообщил исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов.

Как отметил чиновник, подрядчик нарушил сроки завершения работ, было недостаточное количество бригад для такого объема."Работа продолжается. На данный момент завершено на 90%. После окончания подрядчику начислят пени и штрафы", — добавил Наумов.