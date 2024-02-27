В Рязани восстановили движение по улице Маяковского

Утром 27 февраля упали две опоры троллейбусной контактной сети в районе остановки «Медуниверситет».

В Рязани восстановили движение по улице Маяковского. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Утром во вторник, 27 февраля, в районе остановки «Медуниверситет» упали две опоры троллейбусной контактной сети.

«Ремонтная бригада Управления Рязанского троллейбуса провела восстановительные работы», — отметили в мэрии. Работу контактной сети восстановили в 12:30. Троллейбусы № 16 вновь стали следовать через улицу Маяковского.