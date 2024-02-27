В Рязани водитель «Нивы» выехал со второстепенной дороги и чуть не спровоцировал ДТП

На кадрах видно, как автомобиль с видеорегистратором едет по главной дороге, в это время «Нива» выезжает со второстепенной дороги и едва не врезается в попутный автомобиль.

В Рязани водитель «Нивы» выехал со второстепенной дороги и чуть не спровоцировал ДТП. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, как автомобиль с видеорегистратором едет по главной дороге, в это время «Нива» выезжает со второстепенной дороги и едва не врезается в попутный автомобиль.

«Дрон-камикадзе на Ниве», — подписал автор поста.