В Рязани полицейские задержали мужчину, который хотел убить жену отверткой

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали мужчину, который хотел убить жену отверткой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС получил указание от дежурного проверить информацию о скандале в квартире дома на улице Бирюзова. Позвонившая в полицию женщина попросила защиты.

Патрульные застали в квартире 35-летнего рязанца, отобрав у него отвертку. Для дальнейшего разбирательства на место прибыл участковый.

По предварительной информации, мужчина поссорился со своей бывшей женой и начал угрожать, размахивая отверткой.

Возбуждено уголовное дело.