В Рязани полицейские задержали мужчину, который хотел убить жену отверткой
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские задержали мужчину, который хотел убить жену отверткой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Наряд ППС получил указание от дежурного проверить информацию о скандале в квартире дома на улице Бирюзова. Позвонившая в полицию женщина попросила защиты.
Патрульные застали в квартире 35-летнего рязанца, отобрав у него отвертку. Для дальнейшего разбирательства на место прибыл участковый.
По предварительной информации, мужчина поссорился со своей бывшей женой и начал угрожать, размахивая отверткой.
Возбуждено уголовное дело.