В Рязани бывший заключенный изнасиловал сотрудницу бара в служебном помещении

Оперативники установили его личность и задержали.

В Рязани бывший заключенный изнасиловал сотрудницу бара в служебном помещении. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина выпивал в одном из баров Рязани. Пьяный рязанец напал на сотрудницу заведения в служебном помещении и, угрожая ей убийством и нанося побои, изнасиловал ее. После этого он скрылся с места преступления, а женщина обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники установили его личность и задержали. Нападавшим оказался 30-летний ранее судимый житель Рязани.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в сообщении.