В Рязани на улице Гоголя произошел пожар
Спасатели вывели со второго этажа здания двух людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.
В Рязани на улице Гоголя произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Спасатели вывели со второго этажа здания двух людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.
По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, после чего загорелись постельные принадлежности. В 11.03 пожар ликвидировали на площади двух квадратных метров.
В тушении участвовали пять единиц спецтехники и 25 человек личного состава.
Напомним, ранее на улице Гоголя заметили скопление машин экстренных служб.