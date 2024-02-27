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В Рязани на улице Гоголя произошел пожар
Спасатели вывели со второго этажа здания двух людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.

В Рязани на улице Гоголя произошел пожар. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Спасатели вывели со второго этажа здания двух людей, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.

По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке, после чего загорелись постельные принадлежности. В 11.03 пожар ликвидировали на площади двух квадратных метров.

В тушении участвовали пять единиц спецтехники и 25 человек личного состава.

Напомним, ранее на улице Гоголя заметили скопление машин экстренных служб.