В Рязани из-за падения опор временно изменился маршрут троллейбуса № 16

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля.

В центре Рязани упали две опоры троллейбусной сети. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Инцидент произошел на улице Маяковского во вторник, 27 февраля. В районе остановки «Медуниверситет» упали две опоры сети.

«На месте работает ремонтная бригада МУП „Управление Рязанского троллейбуса“. Восстановительные работы планируется завершить до конца дня», — указали в мэрии.

На время ремонта изменился маршрут троллейбуса № 16. Он следует до площади Соборной.