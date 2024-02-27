В России начали закрываться магазины южнокорейского бренда LG и немецкого Bosch
И Sony.
В России закрываются оставшиеся магазины южнокорейского бренда LG и немецкого Bosch, но точки Sony продолжают работу, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как написала газета «
На горячей линии Bosch пояснили, что их магазины «давно закрыты», но техника немецкого производителя представлена в магазинах мультибрендовых ритейлеров.
В LG также заявили, что магазины давно не работают в России. Но клиенты компании, как и раньше, могут обращаться за сервисной поддержкой.