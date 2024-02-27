В Псковской области мальчик упал с высоты девятого этажа и погиб

В Псковской области мальчик выпал с высоты девятого этажа и погиб. Об этом сообщило издание « Псковская лента новостей ».

Инцидент произошел на улице Венской в деревне Борисовичи в ночь на вторник, 27 февраля. По данным регионального управления СК России, погиб несовершеннолетний.

Как рассказали местные жители, мальчик упал с высоты ночью.

«Около 2.00 проснулись от сильного грохота на улице. Окно открыто, в окно выглянула, но ничего в нашей темноте не увидела совсем. А утром от сирены скорой проснулись, непонятно ничего было, около подъезда крутились сотрудники спецслужб, а когда рассвело, стало понятно, что беда», — рассказала женщина в соцсетях.