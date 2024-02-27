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В Петербурге мужчина несколько часов преследовал девушку, а затем изнасиловал ее

В Санкт-Петербурге мужчина преследовал девушку, а затем изнасиловал ее. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Пострадавшая рассказала, что насильник выбрал ее своей целью в кафе на Сенной. Далее — со слов жертвы: к ней за столик подсел мужчина нерусской внешности с черной бородой — тут от девушки прозвучало первое «нет».

Она встала и пошла в магазин одежды, где около часа примеряла вещи в надежде, что незнакомец отстанет. Когда девушка решила поехать домой и спустилась в метро, она снова увидела преследователя — мужчина зашел с ней в вагон.

След в след он около 20 минут шел до ее дома через дворы. У подъезда жертва снова попыталась выяснить, что ему нужно, — «познакомиться», сказал спутник.

Девушка зашла в подъезд — он шмыгнул за ней. Когда пострадавшая повернула ключ, мужчина бросился к ней, силой затащил в квартиру и закрыл изнутри.

Написано заявление в полицию.