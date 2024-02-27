В Омске девятилетний школьник погиб, катаясь на лестничных перилах

В Омске девятилетний школьник погиб, катаяись на перилах в подъезде жилого дома. Об этом сообщило региональное управление СК.

Инцидент произошел 22 февраля около 16:30 в доме на улице Молодогвардейская.

По информации источника, третьеклассник с 11-летним братом решили прокатиться по перилам лестницы. В итоге девятилетний мальчик сорвался и упал вниз. Он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело. «В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, выяснен вопрос о безопасности конструкции, наличия ограждений, а также дана правовая оценка действиям работников обслуживающей дом организации», — отметили в ведомстве.