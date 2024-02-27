В одном из районов Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Максимальный уровень концентрации составил 2,2 ПДКмр.

В одном из районов Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает сайт МИнприроды Рязанской области.

26 февраля стационарный постом наблюдения за воздухом выявил превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 2,2 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.