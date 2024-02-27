В Нижегородской области подростка, который сбежал из дома с ружьем отца, нашли мертвым

Парень, который сбежал из дома с ружьем отца в Нижегородской области, найден мертвым. Об этом сообщает Shot.

Инженер Нижегородской ГЭС заявил о пропаже сына. 18-летний подросток после десяти вечера ушел из дома. А из отцовского сейфа пропало охотничье ружье Simson.

В полиции призвал местных жителей не делать попыток вступить с ним в общение.

Погибший учился в Москве, в последнее время он находился дома у родителей.

Проводится проверка.