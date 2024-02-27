В Московской области нашли два трупа со следами обморожения и с частично объеденными конечностями

В Московской области в строительном вагончике нашли тела мужчины и женщины со следами обморожения и с частично объеденными конечностями. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Как отмечает источник, на участке, где нашли людей, находится хозяйственная бытовка, которая отапливается печью на дровах.

Нижние конечности имеют следы обморожения, а также, предположительно, их могли обглодать кошки. У мужчины отсутствует права лодыжка, а у женщины — левая.

По данному факту проводится проверка. Тела направили в морг для установки причины смерти.