В Рязанской области уже четвертые сутки заблокирован поселок

В местной администрации ссылаются на отсутствие техники.

В Милославском районе четвертые сутки остается заблокированным поселок совхоза Большевик. Об этом сообщают местные жители в группе «RZN. Life».

Отмечается, что снежные заносы лишили жителей возможности проезда по дороге и в сторону Скопина, и в сторону Милославского.

В местной администрации ссылаются на отсутствие техники.

При этом в поселке нет ни магазина, ни аптеки, ни фельдшера, экстренные службы не смогут проехать.