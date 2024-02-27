В Рязанской области уже четвертые сутки заблокирован поселок
В местной администрации ссылаются на отсутствие техники.
В Милославском районе четвертые сутки остается заблокированным поселок совхоза Большевик. Об этом сообщают местные жители в группе «RZN. Life».
Отмечается, что снежные заносы лишили жителей возможности проезда по дороге и в сторону Скопина, и в сторону Милославского.
В местной администрации ссылаются на отсутствие техники.
При этом в поселке нет ни магазина, ни аптеки, ни фельдшера, экстренные службы не смогут проехать.