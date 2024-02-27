В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО

Заявление сделал экс-министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс в соцсети X.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — заявил Линкявичюс, являющийся послом республики в Швеции.