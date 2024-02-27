В Ленобласти женщина вылетела на дорогу через лобовое стекло из-за столкновения автомобилей

В Ленобласти женщина вылетела на дорогу через лобовое стекло из-за столкновения автомобилей. Об этом пишет «Mash на Мойке».

ДТП случилось в Красном Селе. На кадрах видно, как KIA двигался по проспекту Ленина, когда «Жигули» вырулили со второстепенной дороги. Водитель иномарки не успел среагировать, машины столкнулись — и «семерку» занесло.

Во время столкновения из отечественной машины вылетела женщина. Ее госпитализировали.