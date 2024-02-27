В Калуге 56-летний мужчина изнасиловал трех девочек на детской площадке

В Калуге 56-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщило издание «
По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции, мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних детей, используя их беспомощное состояние.
Инцидент произошел летом 2022 года на одной из детских площадок. Жертвами педофила стали три девочки в возрасте восьми, девяти и десяти лет.
Отмечается, что ранее он был судим за преступление против половой неприкосновенности ребенка.
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также ему на 16 лет запретили работать с детьми.
Приговор не вступил в законную силу.