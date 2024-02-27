В Госдуме рассказали, что сбой в работе соцсетей произошел из-за перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на зампреда Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Антона Ткачева.
Он рассказал, что сбой в работе Telegram и других приложений произошел из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора.
«В рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать. Роскомнадзор провел эту проверку, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — сказал депутат.
Он отметил, что также проводились работы над технологиями, ограничивающими доступ к недружественным платформам.
Напомним, в работе Telegram зафиксировали сбой. После него в России без VPN заработал Instagram*.
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