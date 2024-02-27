В Госдуме предложили ввести штрафы за ущемление кормящих грудью матерей

Уже готовят законопроект. Его представят в начале марта.

Депутаты Госдумы готовят законопроект о штрафах за ущемление матерей, которые кормят ребенка грудью в общественных местах. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказала первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения случаев, когда кормящих грудью в общественных местах матерей ущемляют в правах.

При этом важно ввести правила, которые подразумевают соблюдение женщинами этических норм при кормлении грудью — она должна быть прикрыта, или же ей должно быть представлено отдельное удобное место.