Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-3°
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
ЦБ USD 92.63 -0.12 27/02
ЦБ EUR 100.18 -0.26 27/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
Вчера 12:29
814
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
4 004
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 715
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 666
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести льготы на подключение электроэнергии для участников СВО
И многодетных семей.

В Госдуме предложили ввести льготы на подключение электроэнергии для участников СВО и многодетных семей. Об этом пишет ТАСС.

«Просим рассмотреть возможность возвращения льготного тарифа в размере 550 рублей за 15кВТ на подключение электроэнергии для многодетных семей и семей участников специальной военной операции, а также представить позицию правительства РФ по данному вопросу», — говорится в обращении депутатов.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года вступило в силу постановление правительства, в результате которого «стоимость подключения индивидуального дома к электросетям по льготному тарифу выросла с 550 рублей до 15 тысяч.

«Однако, по данным Росстата, в 2022 году 37,7% многодетных семей относились к малоимущим, для которых сумма в 15 тысяч рублей является крайне значительной. Следовательно, снижается эффективность предоставления земельного участка как меры поддержки многодетной семьи», — подчеркивается в письме.