В Госдуме предложили ввести льготы на подключение электроэнергии для участников СВО

И многодетных семей.

В Госдуме предложили ввести льготы на подключение электроэнергии для участников СВО и многодетных семей. Об этом пишет ТАСС.

«Просим рассмотреть возможность возвращения льготного тарифа в размере 550 рублей за 15кВТ на подключение электроэнергии для многодетных семей и семей участников специальной военной операции, а также представить позицию правительства РФ по данному вопросу», — говорится в обращении депутатов.

Отмечается, что с 1 июля 2023 года вступило в силу постановление правительства, в результате которого «стоимость подключения индивидуального дома к электросетям по льготному тарифу выросла с 550 рублей до 15 тысяч.

«Однако, по данным Росстата, в 2022 году 37,7% многодетных семей относились к малоимущим, для которых сумма в 15 тысяч рублей является крайне значительной. Следовательно, снижается эффективность предоставления земельного участка как меры поддержки многодетной семьи», — подчеркивается в письме.