В Госдуме предложили включить в обязательную программу школ исполнение гимна

Инициативу высказала глава комитета по просвещению Ольга Казакова.

В Госдуме предложили включить в обязательную программу школ исполнение гимна. Об этом сообщило РИА Новости .

Инициативу высказала глава комитета по просвещению Ольга Казакова.

«Я обратилась в Министерство просвещения Российской федерации и уже нашла там поддержку, чтобы мы ввели в воспитательную федеральную образовательную программу… чтобы мы туда внесли эту церемонию исполнения гимна», — заявила депутат на пленарном заседании Госдумы.

Казакова подчеркнула, что сейчас исполнение гимна в школах носит рекомендательный характер, и почти все родители и дети поддерживают эту идею.